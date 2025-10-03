Matilde Lucidi | Il Suo Debutto Indimenticabile alla Paris Fashion Week con Dior
Matilde Lucidi, figlia della rinomata modella Bianca Balti, ha esordito con successo nel mondo della moda a Parigi. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: matilde - lucidi
Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior
Bianca Balti, la primogenita Matilde Lucidi debutta in passerella (e lo fa dalla porta principale, quella di Dior)
Matilde Lucidi, la figlia 18enne di Bianca Balti debutta come modella alla Fashion Week di Parigi: eccola in passerella da Dior
Un nome che porta con sé una storia, un’eredità e ora anche un debutto da ricordare. Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, ha calcato per la prima volta la passerella di Dior durante la Paris Fashion Week. A soli 18 anni, il suo ingresso nel mondo della moda s Vai su Facebook
Matilde Lucidi, la figlia 18enne di Bianca Balti debutta come modella alla Fashion Week di Parigi: eccola in passerella da Dior - La giovane figlia della top model italiana Bianca Balti ha fatto il suo esordio nel mondo della moda sfilando per la maison francese ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti debutta in passerella a Parigi - Buon sangue non mente: esattamente come mamma Bianca Balti, la piccola Matilde Lucidi sembra destinata ad un futuro glorioso sulle passerelle dell’alta moda. Segnala dilei.it