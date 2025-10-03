' ' Mater matrioska' ' la trilogia narrativa di Serena Lao

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vite di Livia, Marina e Andreina e lo scorrere del tempo tra passato, presente e futuro, sono il cuore pulsante della nuova opera letteraria di Serena Lao "Mater Matrioska", trilogia narrativa edita da Fondazione Thule Cultura. La scrittrice, cantastorie, attrice, poetessa e cantautrice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mater - matrioska

Cerca Video su questo argomento: Mater Matrioska Trilogia Narrativa