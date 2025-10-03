Masters 1000 Shanghai | Sinner Musetti e Arnaldi pronti a brillare
masters 1000 shanghai: debutto di Sinner contro altmaier e partecipazione degli italiani. Il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai si apre con le sfide di alcuni tra i più promettenti tennisti italiani, pronti a confrontarsi con avversari di alto livello in una fase cruciale della stagione. In particolare, l’attenzione è rivolta all’esordio di Jannik Sinner e alle performance degli altri rappresentanti azzurri, impegnati in incontri che potrebbero rivelarsi determinanti per il proseguo del circuito. l’esordio di jannik sinner contro daniel altmaier. analisi del match e stato di forma dell’avversario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Jannik Sinner con la sua statua di terracotta a Shanghai! Un omaggio davvero unico ispirato al famoso Esercito Cinese Un tributo speciale al tennista italiano Video TikTok: Rolex Shanghai Masters #radio105 #janniksinner #tennis - facebook.com Vai su Facebook
