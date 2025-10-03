Mastectomia robotica con Single Port | il Pascale primo in Campania e terzo in Italia

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di un intervento mininvasivo con ricostruzione plastica immediata, eseguito con un’incisione di 2,5 centimetri sotto l’ascella della paziente. A eseguire l’intervento, su una paziente di 48 anni con diagnosi di tumore al seno e già sottoposta a chemioterapia, è stata l’équipe di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mastectomia - robotica

mastectomia robotica single portAl Pascale la mastectomia robotica con robot Single Port - Si tratta di una procedura rivoluzionaria che rappresenta una delle più alte frontiere della chirurgia senologica moderna, riservata a pazienti con mutazione genetica BRCA. Da ansa.it

mastectomia robotica single portTumore al seno, a Sassari la chirurgia robotica preserva il capezzolo - A Sassari la mastectomia robotica consente di curare il tumore al seno preservando il capezzolo e garantendo ricostruzione immediata. Come scrive sassarioggi.it

Cerca Video su questo argomento: Mastectomia Robotica Single Port