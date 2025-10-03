Massimo Martire e il successo del documentario su Cipro | tra riconoscimenti e nuovi progetti culturali

Il giornalista e conduttore di Canale Italia, Massimo Martire, continua a ricevere ampi riscontri per il suo documentario “L’anima dimenticata di Cipro”, che sta ottenendo attenzione sia in Italia sia all’estero. Dopo la presentazione al Parlamento Europeo e all’ Università di Pavia, il progetto è stato recentemente proiettato al Liceo Vito Capialbi di Vibo Valentia e nel Comune di Rende, in occasione del Longevity Day Italia. Il percorso del documentario proseguirà presto con altre tappe, a partire da un viaggio a Cipro, dove Martire incontrerà il Presidente della Repubblica cipriota, portando i saluti delle scuole e delle istituzioni che hanno già ospitato le proiezioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

