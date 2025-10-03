Massese arrestato dai carabinieri | aveva una piantagione di Marijuana

Trovato con 16 piantine di Marijuana, adesso dovrà scontare la misura dell’obbligo di firma. Si tratta di un italiano, massese. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Massa hanno arrestato un uomo per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari la scorsa mattina sono entrati in azione per fermare, in flagranza di reato, un italiano ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale massese, hanno scovato a Marina di Massa una coltivazione di canapa indica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

