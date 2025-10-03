Massa Lorenzetti incontra la pittrice dei sassi | Con la sua arte porta valore alla nostra comunità
Un gufo dipinto su un sasso, simbolo di saggezza e fortuna, come dono e come messaggio. È questo il gesto con cui l’artista massese Anna Maria Lenzetti, conosciuta come la “pittrice dei sassi”, ha voluto salutare Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa-Carrara, nel corso di un incontro che ha unito arte e impegno sociale. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
