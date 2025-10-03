Massa Lombarda progetto di allargamento di via Palmiera
È stato presentato il progetto di allargamento della carreggiata di via Palmiera a Massa Lombarda. La via è la strada provinciale 117 nella sua parte più vicino alla città, tra le vie Canal Vecchio e la via Fornace. Attualmente si tratta di una strada a una sola carreggiata che consente quindi il passaggio di un solo senso di marcia. "Con l’allargamento al minimo consentito dalla legge per le strade provinciali in zona urbana – spiega il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi – la via potrà essere percorsa nei due sensi di marcia, aiutando così nello smaltimento del traffico in centro". La carreggiata verrà allargata fino ad arrivare ai 7 metri, il tratto interessato dai lavori è di 3,5 chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
