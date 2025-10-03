massa lombarda domenica il debutto in toscana

La nuova avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 inizierà domenica e sarà il terzo anno consecutivo della società nel massimo campionato italiano, nono complessivo dopo le sei consecutive vissute fra 2016 e 2021. La squadra romagnola è stata inserita per sorteggio nel girone 3, insieme a Tennis Club Sinalunga, Tennis Club Rungg Sudtirol ed Eur Sporting Club Roma. Proprio sui campi toscani ci sarà l’esordio dalle ore 10 di domenica, mentre nelle successive due giornate di andata il Ct Massa Lombarda ospiterà all’Oremplast Tennis Arena domenica 12 ottobre il Tc Rungg e domenica 19 i romani dell’Eur Sporting Club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

