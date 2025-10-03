Maserati e Acqua di Parma celebrano arte italiana di viaggiare con stile

MODENA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma la seconda tappa di presentazione della collezione speciale Acqua di Parma x Maserati e dell’esclusivo Kit che portano un tocco di eleganza negli spostamenti in automobile. Ospitato nella cornice prestigiosa di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e con il supporto della concessionaria locale Samocar, l’evento capitolino segue il primo appuntamento tenutosi a Milano poche settimane fa, volto a valorizzare la collaborazione tra le due eccellenze del made in Italy, che condividono valori quali la raffinatezza tipicamente italiana e il design di altissima qualità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: maserati - acqua

Portofino in blue and yellow: Maserati and Acqua di Parma, a journey of pure Mediterranean spirit is starting.? #Maserati - X Vai su X

With the exclusive Arte del Viaggio collection, Maserati and Acqua di Parma celebrate the essence of Italian elegance. More than a kit, it is an experience that transforms every journey into a statement of style. Because travelling with style means surrounding y - facebook.com Vai su Facebook

