Marvel rivals stagione 4.5 | spiegazione di buff e nerf

Il recente aggiornamento Season 4.5 di Marvel Rivals introduce modifiche significative al bilanciamento dei personaggi, con interventi mirati a migliorare le dinamiche di gioco e a rinnovare le strategie adottabili durante le partite. Questa patch si concentra su una serie di buff e nerf che influenzano profondamente l’efficacia di alcuni eroi, creando nuove opportunità di sinergia e sfide più equilibrate per i giocatori. le novità principali della season 4.5 di marvel rivals. introduzione del duellante daredevil e nuovi contenuti. La stagione 4.5 inizia il 10 ottobre 2025, coincidente con il debutto del nuovo personaggio Daredevil. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel rivals stagione 4.5: spiegazione di buff e nerf

