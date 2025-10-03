Marvel Comics elimina i prossimi giovani vendicatori dell’MCU

l’epilogo della squadra dei giovani vendicatori: un colpo devastante per l’universo marvel. Nel contesto delle recenti pubblicazioni Marvel, si assiste a un evento che ha sconvolto i fan e messo in discussione la stabilità dell’intero universo narrativo. La linea originale dei Giovani Vendicatori viene annientata in modo improvviso e drammatico, segnando una svolta significativa nella storyline attuale. Questa vicenda evidenzia come nessun personaggio sia al sicuro nel nuovo corso narrativo di Marvel, sottolineando il clima di incertezza e tensione che permea le trame più recenti. la trama di “World of Revelation #1”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel Comics elimina i prossimi giovani vendicatori dell’MCU

In questa notizia si parla di: marvel - comics

Latveria e la storia di dottor destro in marvel comics

Daredevil e Punisher nella nuova serie Devil’s Trigger di Marvel Comics

Crossover tra daredevil e green arrow: le novità di marvel e dc comics

Doctor Doom, pt.2 Ciao, sono Simone Bianchi Art #arte #marvel #disegno #supereroi #fumetti #comics - facebook.com Vai su Facebook

Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana - https://fumettologica.it/2025/10/marvel-comics-panini-fumetti-settimana-29-9-2025/… - X Vai su X

Marvel, il calendario aggiornato dopo la cancellazione del film del 2027 - Ora che il calendario dei Marvel Studios ha perso un pezzo potenzialmente importante, facciamo il punto della situazione sulle prossime uscite. Scrive cinema.everyeye.it

MCU | Marvel ha rimosso un film senza titolo dal proprio listino - I due film evento MCU "Avengers: Doomsday" e "Avengers: Secret Wars" sono attesi tra il 2026 ed il 2027, ma prima ancora c'era spazio per un film senza titolo. Come scrive universalmovies.it