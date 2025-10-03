Martina scomparsa a Sarmato il 30 settembre ricerche anche nel Pavese Il papà della 14enne | Torna a casa

Martina Q., una ragazza di 14 anni di Sarmato, in provincia di Piacenza, si è allontanata da casa nel pomeriggio del 30 settembre, intorno alle 16.45. La 14enne è stata vista l'ultima volta vicino a un passaggio a livello del comune piacentino. Le ricerche sono in corso, volontari della Protezione Civile e Vigili del fuoco stanno cercando la ragazza anche nel Pavese. 🔗 Leggi su Fanpage.it