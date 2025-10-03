Martignacco celebra la musica friulana con Furlans Cjantin in Marilenghe

La tradizione, la musica e la lingua friulana tornano protagoniste a Martignacco con una serata speciale intitolata “Furlans, Cjantin in Marilenghe”, in programma sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20:30 presso l’Auditorium “Impero” di via Delser, 23. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

