Martedì in discoteca allo Spazio 211

Torinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città. Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marted - discoteca

marted236 discoteca spazio 211Martedì in discoteca, l'inaugurazione della stagione allo Spazio 211 (Torino Nord) - Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle s ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Marted236 Discoteca Spazio 211