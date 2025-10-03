Marsciano Incendio a pannelli fotovoltaici in un’azienda zootecnica | nessun ferito

Oggi, 3 ottobre 2025, alle 12:45, i Vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti a Papiano, nel comune di Marsciano (PG), per spegnere un incendio che ha interessato alcuni pannelli fotovoltaici installati sulla copertura di un’azienda zootecnica. Le squadre hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’impianto elettrico, evitando che il rogo si propagasse alle strutture sottostanti. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli investigatori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Marsciano. Incendio a pannelli fotovoltaici in un’azienda zootecnica: nessun ferito

In questa notizia si parla di: marsciano - incendio

ALTRO CACCIATORE FERITO Grave incidente di caccia – a riportarlo è UmbriaTV – nella giornata di mercoledì nella zona di Badiola (Marsciano), dove un cacciatore 40enne è stato raggiunto da un pallino di piombo ad un occhio, a seguito da un colpo s - facebook.com Vai su Facebook

Incendio nella notte, a fuoco auto e un edificio con pannelli fotovoltaici - I vigili del fuoco hanno domato il rogo e resa inagibile la struttura Arezzo, 7 dicembre 2024 – Auto e annesso agricolo in ... Da lanazione.it

Incendio sul tetto di un'abitazione partito dai pannelli fotovoltaici: stabile evacuato - L'allarme è scattato poco dopo le 12 da via Papa Luciani a Limena, dove dall'impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto di un'abitazione si è propagato un incendio che ha eroso l'intera copertura in ... Come scrive ilgazzettino.it