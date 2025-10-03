Marras | Agricoltura Sostegni ai giovani

Oggi alle 16 nel Centro Fiere a Braccagni, Leonardo Marras – candidato Pd al consiglio regionale – incontrerà le imprese e le categorie agricole del territorio per delineare le prospettive future di settore. Interverrà anche l’europarlamentare Dario Nardella. "Quello dell’ agricoltura, soprattutto in Maremma, è un ambito complesso, che richiede un’attenzione e un impegno politico particolari – dice Marras –. L’agricoltura fa parte del Dna della nostra terra, ma ora deve però fare i conti con le trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti di mercato e le difficoltà climatiche e di passaggio generazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

