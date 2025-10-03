Marquez che spavento! Doppia caduta alle Pre-qualifiche del GP Indonesia

Giornata complicata per Marc Marquez sul tracciato indonesiano: lo spagnolo è scivolato due volte nelle Pre-qualifiche, riuscendo comunque a rialzarsi ma senza andare oltre l’11° posto. La conseguenza è il passaggio dal Q1, dove troverà anche Pecco Bagnaia, appena 17°. Al vertice della classifica c’è invece Marco Bezzecchi, che ha chiuso davanti ad Aldeguer e Acosta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez, che spavento! Doppia caduta alle Pre-qualifiche del GP Indonesia

