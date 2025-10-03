Maroneum | la quinta stagione conto alla rovescia per la prima del docufilm
Inizia il conto alla rovescia per il momento clou del progetto "Maroneum: la quinta stagione" ideato dall'associazione socio culturale Fenice di Caltanissetta in accordo con l'Ente Parco delle Madonie. Il prossimo 10 ottobre, grazie alla Pro loco di Collesano, sarà proiettato, per la prima volta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Madonie: la natura rivive con il progetto "Maroneum, la quinta stagione"
- ? Ecco la quinta puntata della Madonie Geopark Tv dell'Ente Parco delle Madonie. Ci occuperemo della leggenda di Pollìna e del suo teatro Pietrarosa , della Postierla di Cefalù, porta di a - facebook.com Vai su Facebook
