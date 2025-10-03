Marmomac premia il Consorzio Pietra Piasentina per i suoi 60 anni di eccellenza

Si è conclusa la scorsa settimana a Verona l’edizione 2025 di Marmomac, la più importante fiera internazionale dedicata alla pietra naturale, che anche quest’anno ha confermato la sua leadership mondiale nel settore lapideo. Per quattro giorni Veronafiere è stata il centro del mercato globale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it