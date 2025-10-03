Marley il cane cieco della Protezione civile al centro trasfusionale Aoup

Pisatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà Marley Supercane domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare il sangue. E Marley è un pastore tedesco che della solidarietà ha fatto la sua missione. Cieco dalla nascita e scampato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marley - cane

Un uomo scompare per ore: il cane Marley del 115 fiuta la sua presenza e lo rintraccia

'Costruiamo gentilezza a 4 zampe': il premio va a Marley, il primo cane cieco della Protezione Civile

marley cane cieco protezioneSuper Marley testimonial per la donazione del sangue - PISA: Il pastore tedesco, cieco dalla nascita, è il primo cane non vedente ad aver ottenuto il brevetto per la ricerca di persone scomparse ... Si legge su toscanamedianews.it

marley cane cieco protezione"Marley Supercane" all'Aoup per la sensibilizzazione alla donazione di sangue - Ci sarà Marley Supercane domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per sensibilizzare la popolazione ... gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marley Cane Cieco Protezione