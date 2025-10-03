Marley il cane cieco della Protezione civile al centro trasfusionale Aoup
Ci sarà Marley Supercane domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare il sangue. E Marley è un pastore tedesco che della solidarietà ha fatto la sua missione. Cieco dalla nascita e scampato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: marley - cane
Un uomo scompare per ore: il cane Marley del 115 fiuta la sua presenza e lo rintraccia
'Costruiamo gentilezza a 4 zampe': il premio va a Marley, il primo cane cieco della Protezione Civile
Le prime ore del mattino, in un tranquillo quartiere residenziale, sono diventate più movimentate del solito. Il motivo? Marley, un cane di razza Bernedoodle — incrocio tra Barboncino e Bovaro del Bernese — che, nonostante la giovane età, ha già sviluppato u - facebook.com Vai su Facebook
Premio a Marley, cane cieco della protezione civile. Impiegato per salvataggi in mare e ricerca di persone scomparse #ANSA - X Vai su X
Super Marley testimonial per la donazione del sangue - PISA: Il pastore tedesco, cieco dalla nascita, è il primo cane non vedente ad aver ottenuto il brevetto per la ricerca di persone scomparse ... Si legge su toscanamedianews.it
"Marley Supercane" all'Aoup per la sensibilizzazione alla donazione di sangue - Ci sarà Marley Supercane domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per sensibilizzare la popolazione ... gonews.it scrive