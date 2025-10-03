Marlene Kuntz suona Il Vile è il nuovo tour nei club della band

Marlene Kuntz danno appuntamento al loro pubblico nel 2026 con il tour Marlene Kuntz suona Il Vile, il loro album che compie 30 anni. Dopo il successo del tour per festeggiare i 30 anni del loro disco d’esordio, diventato una vera e propria festa di compleanno collettiva, i Marlene Kuntz danno appuntamento al loro pubblico nel 2026 con il tour Marlene Kuntz suona Il Vile, in cui la band riporterà dal vivo, città dopo città, tutta la potenza di un album che ha segnato un’intera generazione. Biglietti già disponibili. Il calendario completo. 5 MARZO – THE CAGE – LIVORNO 7 MARZO – MAMAMIA – SENIGALLIA 12 MARZO – NEW AGE – TREVISO 19 MARZO – ESTRAGON – BOLOGNA 20 MARZO – ORION – ROMA 25 MARZO – HALL – PADOVA 26 MARZO – ALCATRAZ – MILANO 27 MARZO – VIPER – FIRENZE (Co CdP Grassina) 9 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO 16 APRILE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI 18 APRILE – DEMODÉ – BARI Con Marlene Kuntz suona Il Vile, la band intraprende un percorso celebrativo che trascende la semplice natura del live: un rito collettivo che a trent’anni dall’uscita restituisce al pubblico l’impatto incandescente di un disco che ha inciso in profondità la memoria culturale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

