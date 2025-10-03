Mario Della Corte il comandante dei carabinieri va in pensione | con l' Arma un matrimonio lungo 39 anni
Pensione per il luogotenente dei carabinieri Mario Della Corte, per 18 anni comandante della stazione di Monterosi. Con l'Arma un matrimonio lungo quasi 40 anni, 39 per la precisione.Il militare, di origine campana, si è arruolato nel 1986. Dopo avere frequentato il corso di formazione, è stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: mario - corte
