Mario Aliberti alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino

Il tenente colonnello Mario Aliberti, classe 1981, originario di Salerno, ha assunto la guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) delle Fiamme Gialle di Avellino, sostituendo il tenente colonnello Alessio Iannone, in carica negli ultimi tre anni.Passaggio di consegne al Nucleo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

