Mario Aliberti alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino
Il tenente colonnello Mario Aliberti, classe 1981, originario di Salerno, ha assunto la guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) delle Fiamme Gialle di Avellino, sostituendo il tenente colonnello Alessio Iannone, in carica negli ultimi tre anni.Passaggio di consegne al Nucleo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: mario - aliberti
? #Eccellenza - Mister Aliberti commenta il buon pari ottenuto dal suo ASD Casal Barriera in trasferta contro il #Certosa #CertosaCasalBarriera - facebook.com Vai su Facebook
Guardia di Finanza, al Nucleo Pef arriva il tenente colonnello Aliberti - Si è insediato il tenente colonnello Mario Aliberti. Lo riporta irpinianews.it