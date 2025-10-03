Marina israeliana impegnata con la Flotilla i pescatori palestinesi sono tornati a pescare | il video virale

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo il giro del web un video che mostra alcuni pescatori, con ogni probabilità palestinesi, riuscire a pescare molti pesci. La clip, secondo alcune testimonianze online anche di organizzazioni, come la Myfundaction, è stata girata con l’arrivo nelle acque davanti Gaza della Global Sumud Flotilla. “Mentre la marina di occupazione israeliana era impegnata a bloccare la flottiglia che trasportava civili inermi e aiuti umanitari, è successo qualcosa di notevole. I pescatori palestinesi sono finalmente riusciti a navigare nelle proprie acque dopo essere stati bloccati per mesi. Finalmente, potevano pescare e portare cibo a casa alle loro famiglie”, dice l’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

marina israeliana impegnata con la flotilla i pescatori palestinesi sono tornati a pescare il video virale

© Ilfattoquotidiano.it - “Marina israeliana impegnata con la Flotilla, i pescatori palestinesi sono tornati a pescare”: il video virale

In questa notizia si parla di: marina - israeliana

