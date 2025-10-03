Marina di Pisa | incendio in un garage distrutte due moto
Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 14 di oggi, 3 ottobre 2025, a Marina di Pisa nel comune di Pisa, per l'incendio di un garage L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
