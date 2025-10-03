Marina di Pisa | incendio in un garage distrutte due moto

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 14 di oggi, 3 ottobre 2025, a Marina di Pisa nel comune di Pisa, per l'incendio di un garage L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Marina di Pisa: incendio in un garage, distrutte due moto

In questa notizia si parla di: marina - pisa

Spari contro lo Stella Maris, pistole e proiettili ritrovati a Marina di Pisa

Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa

Il Festival del muggine a Marina di Pisa con Seconda Cronaca

>>>Trasporto scolastico, scuola “N. Pisano” a Marina di Pisa: bando per il rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico - facebook.com Vai su Facebook

Inferno di fuoco, villa distrutta da un incendio. Muore il cane della famiglia - Sull'episodio dopo la relazione tecnica del funzionario di turno sarà aperta anche un'indagine per accertare che cosa abbia innescato il rogo che ha praticamente distrutto la villetta Pisa, 25 ... lanazione.it scrive

Incendio distrugge villetta - Un incendio ha distrutto una villetta monofamiliare a Marina di Pisa, la notte di Natale: nel rogo, divampato alle 23, è rimasto intrappolato ed è morto il cane della famiglia che abitava ... Riporta rainews.it