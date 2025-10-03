Maria ha deciso così Amici 25 la scelta che cambia tutto nel talent

La nuova edizione di Amici 25 è partita da pochi giorni e già promette di scuotere gli equilibri storici del talent di Maria De Filippi. Un cambiamento importante riguarda infatti il regolamento: non sarà più solo la classifica a decidere chi finirà in sfida, ma anche i compagni di classe. Per la prima volta, infatti, i ragazzi della scuola sono chiamati a votarsi a vicenda in segreto, introducendo un elemento che ricorda da vicino le dinamiche dei reality show. La novità è stata svelata durante la seconda registrazione, in onda domenica 5 ottobre. Da quest’anno, infatti, le classifiche settimanali – una per il canto e una per il ballo – non determinano più in maniera assoluta i destini degli allievi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

