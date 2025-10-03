Maria Antonietta e Colombre un disco per celebrare il loro amore | Scrivere in coppia è la vera libertà Sanremo? Sì l' importante è non svendere i nostri sentimenti

Esce Luna di miele, il primo disco in coppia dei due cantautori, innamorati da 15 anni. «Veniamo dalla scena indie, non avevamo fretta di arrivare. Oggi c'è troppa voglia di grandi concerti a tutti i costi». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maria Antonietta e Colombre, un disco per celebrare il loro amore: «Scrivere in coppia è la vera libertà. Sanremo? Sì, l'importante è non svendere i nostri sentimenti»

In questa notizia si parla di: maria - antonietta

Maria Antonietta Sisini: «Mediterranea sono io, diceva sempre la mia Giuni Russo. Non siamo riuscite a invecchiare insieme, ma io la sento ancora qui»

Maria Antonietta Sisini: «Mediterranea sono io, diceva sempre la mia Giuni Russo. Non siamo riuscite a invecchiare insieme, ma io la sento ancora qui»

Approvazione in Senato del ddl femminicidio, Maria Antonietta testone: “Passo importante”

ECONOMIA - Nelle nostre pagine, Maria Antonietta Palumbo, dottoranda del programma Agrisystem dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (campus di Cremona), racconta l'esperienza a Boston: «Tra entusiasmo e timore». #economia #giovani #cremona Vai su Facebook

Colombre e Maria Antonietta, finalmente un disco assieme: «Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo» – L’intervista - I due cantautori si sono conosciuti 15 anni fa e si sono innamorati grazie a delle canzoni poi messe da parte e oggi ritrovate in un hard disk e diventate il loro primo joint album L'articolo Colombre ... Lo riporta msn.com

Maria Antonietta e Colombre si raccontano nell'album Luna di Miele - Dopo anni di carriere parallele, dischi, palchi e canzoni, Colombre e Maria Antonietta annunciano il loro primo album scritto e cantato insieme: si intitola Luna di Miele. Scrive tg24.sky.it