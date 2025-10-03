Maresca ammette che il Chelsea non può catturare la migliore squadra in Inghilterra Liverpool in vista della resa dei conti della Premier League

2025-10-03 14:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il capo allenatore del Chelsea Enzo Maresca ammette che i Blues aspirano a competere con il Liverpool prima del loro incontro di sabato. Il West London Club accoglie i campioni della Premier League su Stamford Bridge dopo che entrambi erano in azione in Champions League a metà settimana. E dopo che i Reds sono scivolati per la prima volta lo scorso fine settimana contro il Crystal Palace, e poi di nuovo contro Galatasaray, il Chelsea andrà in scena le loro possibilità di costruire un po ‘di slancio tanto necessario per la pausa internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: maresca - ammette

Maresca rivela Garnacho pronto per iniziare per il Chelsea e ammette di avere “buona sensazione” nonostante la perdita del Bayern Monaco

Maresca si rammarica delle occasioni da gol sprecate nel primo tempo, Hurzeler elogia la capacità di reazione psicologica dei suoi https://www.ukcalcio.com/2025/09/premier-league-maresca-ammette-potevamo-fare-meglio/ - facebook.com Vai su Facebook

Maresca si rammarica delle occasioni da gol sprecate nel primo tempo, Hurzeler elogia la capacità di reazione psicologica dei suoi https://ukcalcio.com/2025/09/premier-league-maresca-ammette-potevamo-fare-meglio/… - X Vai su X

Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, gran parte della colpa è di Maresca (Athletic) - L'inizio di stagione del Chelsea non è andato come sperava la società e il tecnico Maresca, dopo aver vinto il Mondiale per club. Da ilnapolista.it

Maresca ammette che al Chelsea manca ancora un centrale difensivo - Maresca ammette che al Chelsea manca ancora un centrale difensivo L’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha dichiarato che ai Blues serve non solo un difensore centrale, ma uno capace di giocare al ... Si legge su corrieredellosport.it