Marea umana in Piazza del Popolo in 2500 al grido di ' Palestina libera' E il sindaco si affaccia con la bandiera
Una marea umana di almeno 2500 persone è sfociata alle 10:30 in Piazza del Popolo al grido di ‘Palestina libera’. Circa cento cortei in tutta Italia, giornata di forte mobilitazione anche a Cesena per la Flotilla, per Gaza e per la Palestina: in città alle ore 9:30 è partito il corteo con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: marea - umana
Una marea umana in marcia dalla piazza all'ospedale. Poche altre volte abbiamo assistito a una simile partecipazione: - facebook.com Vai su Facebook
La nostra Benedetta Scuderi è stata appena fermata dai militari israeliani sulla barca Morgana della #Flotilla. L’ennesima violazione del diritto internazionale di Israele che ha pianificato la distruzione di Gaza con le bombe e la fame. Una marea umana a Rom - X Vai su X
Sagome di barche e la scritta ‘Marea umana’ proiettata sulle Mura - Ieri sera (1 ottobre) l'azione di LuccaxFlotilla dopo lo stop della marina israeliana alle imbarcazioni con gli aiuti umanitari ... Secondo luccaindiretta.it
"Blocchiamo tutto": una marea umana in piazza per la Flotilla - Ieri sera, mentre l'esercito israeliano iniziava le operazioni di intercettazione e di abbordaggio della Global Sumud Flotilla, oltre 10 mila persone sono scese in piazza a Roma. Segnala la7.it