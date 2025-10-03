Marea umana in Piazza del Popolo in 2500 al grido di ' Palestina libera' E il sindaco si affaccia con la bandiera

Una marea umana di almeno 2500 persone è sfociata alle 10:30 in Piazza del Popolo al grido di ‘Palestina libera’. Circa cento cortei in tutta Italia, giornata di forte mobilitazione anche a Cesena per la Flotilla, per Gaza e per la Palestina: in città alle ore 9:30 è partito il corteo con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

