Mare a Polignano Scatto di Giovanni Barnaba
Uno scatto mozzafiato che ritrae Polignano sovrastata dalle onde. Il maltempo attraversa tutta la Puglia, e quello che succede nella città a strapiombo sul mare lascia tutti a bocca aperta: la fotografia di Giovanni Barnaba immortala gli attimi in cui il mare travolge le case picco sulla scogliera di Lama Monachile. La natura è uno spettacolo incredibile spiega il fotografo Giovanni Barnaba – non c’è nulla di più rigenerante che osservare paesaggi mozzafiato o godersi la quiete di alcuni scenari. L'articolo Mare a Polignano Scatto di Giovanni Barnaba proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: mare - polignano
Polignano a Mare: Il libro possibile, terza giornata Programma
Goletta Verde promuove il mare pugliese: ok Bari, Molfetta e Monopoli, Polignano di poco oltre i limiti
A Polignano a Mare in scena Vaga Luna-Chamber Opera, Milleluci e La caduta di Troia
Meraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare - facebook.com Vai su Facebook
Polignano a Mare, onde imponenti travolgono la scogliera: lo scatto mozzafiato di Giovanni Barnaba - Il fotografo Giovanni Barnaba ha immortalato un momento straordinario: le onde, spinte dalla furia del vento, si infrangono contro le pareti rocciose di Lama Monachile, arrivando a travolgere le case ... Secondo giornaledipuglia.com
A Polignano a mare la "Best Italian Beach" - E' una spiaggia di Polignano a Mare, Cala San Giovanni, la vincitrice del primo premio nella categoria Best Italian Beach indetto dalla rivista di settore Mondo Balneare. Riporta rainews.it