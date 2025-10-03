Marche tra tartufo birra a fiumi e funghi | gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre
Il fascino dell'autunno e dei sapori del bosco arriva nelle Marche: dai funghi al tartufo bianco, dai fiumi di birra dell'Oktoberfest alla Sagra dell'Uva: ecco gli appuntamenti da non perdere del fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: marche - tartufo
Presentata la 28esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e dei prodotti tipici di Pergola Confcommercio Marche Nord Antonio Baldelli Città di Pergola Vai su Facebook
Marche tra tartufo, birra a fiumi e funghi: gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre - Il fascino dell'autunno e dei sapori del bosco arriva nelle Marche: dai funghi al tartufo bianco, dai fiumi di birra dell'Oktoberfest alla Sagra dell'Uva: ecco gli appuntamenti da non perdere del fine ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Birra a fiumi all'Oktoberfest Sant’Anna di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli) - A Montecassiano (Macerata) c'è Natasha Stefanenko alla Sagra dei Sughitti ... Si legge su ilrestodelcarlino.it