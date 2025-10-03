Marche tra tartufo birra a fiumi e funghi | gli eventi del weekend dal 3 al 5 ottobre

Il fascino dell'autunno e dei sapori del bosco arriva nelle Marche: dai funghi al tartufo bianco, dai fiumi di birra dell'Oktoberfest alla Sagra dell'Uva: ecco gli appuntamenti da non perdere del fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

