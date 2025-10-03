Marche toto-giunta

“È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno” (Celentano). Il cellulare di Francesco Acquaroli è muto, almeno per la politica e i dintorni. La tregua dopo le fatiche della campagna elettorale durerà poco, non più di qualche giorno (fino a lunedì), poi si darà principio al sacro rito delle consultazioni tra (e con) le forze della maggioranza intorno al grande tavolo politico del centrodestra, con tanti convitati, altrettante aspirazioni, o richieste, Fratelli d’Italia al posto d’onore e il governatore bis a capotavola. Obiettivo: ascoltare, meditare, mediare, trattare – è l’arte della politica, bellezza – per dare una giunta regionale alle Marche il prima possibile, al massimo entro due settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it