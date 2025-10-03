Marc Marquez e la reazione sorprendente alla provocazione di Valentino Rossi | È vero ha ragione
Marc Marquez risponde a distanza a Valentino Rossi sulla questione del suo più grande rivale in MotoGP. Lo spagnolo ha una reazione sorprendente: "Ha ragione lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: il Sachsenring è uno dei regni di Marc Marquez
MotoGP, inizia il weekend del Sachsenring. Marc Marquez si prepara per una inevitabile doppietta?
GP Indonesia, Marc Marquez e Bagnaia saranno costretti a passare dal Q1: i 10 piloti qualificati al Q2 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP - X Vai su X
TUTTI IN INDONESIA Il Mondiale è finito. Ha vinto il 93, Marc Marquez da Cervera, nono titolo come Rossi, Ubbiali e Hailwood. Dopo 2.184 giorni, il trono è ancora suo. Prima di Motegi, l’ultimo urlo spagnolo risaliva al 6 ottobre 2019, GP… dell’Indonesia, pro - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez e la reazione sorprendente alla provocazione di Valentino Rossi: “È vero, ha ragione” - Marc Marquez risponde a distanza a Valentino Rossi sulla questione del suo più grande rivale in MotoGP. Segnala fanpage.it
Marc Marquez a sorpresa su Valentino Rossi: fa un’ammissione su tanti anni fa e sul futuro - Tra Marc Marquez e Valentino Rossi c’è sempre stata una profonda rivalità in pista, con evidenti mancanze di rispetto reciproche. allaguida.it scrive