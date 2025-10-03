Mappa di Instagram | cos’è e come funziona la condivisione della posizione

Sbarca anche in Italia la mappa di Instagram. Dopo il debutto oltreoceano e i primi test su mercati selezionati, Meta ha deciso di rilasciare la nuova funzione in tutto il mondo. Pensata come un nuovo strumento di interazione fra gli utenti e per aumentare le possibilità di incontri casuali al di fuori dell’app, permette di condividere la propria posizione in tempo reale con tutti oppure con una cerchia ristretta di follower. L’attivazione non è automatica, ma avviene previo consenso da parte dell’utente. Tanti i dubbi, anche da parte di esperti, che hanno lamentato possibili ripercussioni sulla privacy. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mappa di Instagram: cos’è e come funziona la condivisione della posizione

