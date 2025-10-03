Manutenzione della galleria Spinasanta | fino a metà novembre chiusa la canna per Raffadali

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani chiuderà la canna sinistra, direzione Raffadali, della galleria Spinasanta. E così sarà fino al prossimo 17 novembre. Ad annunciarlo è l'Anas. La chiusura è stata decisa nell'ambito dei lavori di manutenzione programmata (primo stralcio) della galleria, situata fra i km 146,500 e 147. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manutenzione - galleria

Galleria Solofra, chiusura notturna per manutenzione

"Degrado della galleria del Pratomagno, servono urgenti interventi di manutenzione", la denuncia di Casucci

Lavori di manutenzione nella galleria Claviere sulla statale 24: chiusa al traffico per 12 giorni in orario diurno

Galleria Adige-Garda, concluse le operazioni di manutenzione - La manovra annuale per la manutenzione dei dispositivi di apertura della galleria Adige- Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manutenzione Galleria Spinasanta Fino