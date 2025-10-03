Manutenzione della galleria Spinasanta | fino a metà novembre chiusa la canna per Raffadali

Da domani chiuderà la canna sinistra, direzione Raffadali, della galleria Spinasanta. E così sarà fino al prossimo 17 novembre. Ad annunciarlo è l'Anas. La chiusura è stata decisa nell'ambito dei lavori di manutenzione programmata (primo stralcio) della galleria, situata fra i km 146,500 e 147. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it