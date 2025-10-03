Manovra Giorgetti è Capitan Futuro | dai buchi lasciati in eredità da Fanfani e Conte ai conti in sicurezza

L’intenzione è nobile, ma soprattutto inedita: non scaricare sulle future generazioni, e sui futuri governi, il peso del debito pubblico e i “buchi” di gestione corrente che si scaricano sui conti futuri, come accaduto, tanto per fare un esempio, con il superbonus 110% del governo Conte, a cui forse si riuscirà a mettere una pezza solo tra tre anni. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in questo senso si è da tempo meritato l’appellativo di Capitan Futuro visto che ha saputo proteggere i bilanci dello Stato dagli attacchi degli speculatori, blindando i rating e allo stesso tempo garantendo per gli anni a venire un piano di sobrietà che dovrebbe consentire all’Italia di poter utilizzare la “leva” delle spese militari, imposta dalla Nato, nel modo più efficace per i conti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manovra, Giorgetti è Capitan Futuro: dai “buchi” lasciati in eredità da Fanfani e Conte ai conti “in sicurezza”

