Manovra Dpfp | finanzierà interventi per quasi 16 miliardi Giorgetti | Confermato obiettivo sostenibilità
(Adnkronos) – La manovra 2026 finanzierà interventi per quasi 16 miliardi. "Tenuto conto che la manovra dello scorso anno – si legge nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) approvato ieri dal Cdm – ha reso strutturali fondamentali misure quali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dal DPFP alla manovra: cosa succede entro il 2 ottobre (e subito dopo)
Manovra, caccia alle risorse: giovedì il Dpfp in Cdm
Dpfp: Pil allo 0,5% e deficit al 3%. Confindustria, crescita anemica, manovra muova Italia
Manovra, Dpfp: finanzierà interventi per quasi 16 miliardi. Giorgetti: "Confermato obiettivo sostenibilità" - Nel Dpfp si legge che "concorrerà al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e, per circa il 60%, di interventi sulla spesa" con "questi ultimi" che "tengono ... Riporta adnkronos.com
Dpfp: Manovra finanziera' interventi per 0,7 punti percentuali Pil - La Manovra finanziera' interventi per un ammontare di circa 0,7 punti percentuali di Pil. Lo riporta ilsole24ore.com