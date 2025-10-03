Manovra 2026-2028 quasi 16 miliardi per crescita e conti in ordine

Quasi sedici miliardi di euro, pari a uno 0,7% del Pil medio annuo, sono al centro del Documento programmatico di finanza pubblica appena approvato: risorse destinate a nuove misure, sostegni alle madri e un ampio pacchetto di riforme, mentre Giancarlo Giorgetti riafferma la traiettoria di riduzione del deficit. Impegni finanziari e coperture delineate Il Dpfp . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Manovra, Dpfp: finanzierà interventi per quasi 16 miliardi. Giorgetti: “Confermato obiettivo sostenibilità”

