Manifestazioni pro Palestina Grandi FdI | Una strategia che mira a colpire il Governo

“Ora serve responsabilità: anche a Ravenna non si cada nella trappola dell'odio” Sento anch'io, con forza, il dovere di unirmi all'appello lanciato dall'amico Roberto Petri: è il momento della responsabilità, dei nervi saldi e del sangue freddo. Da Roma fino alle piazze delle nostre città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

La manifestazione finisce in devastazione: le immagini dell'irruzione alla Italian Tech Week - Duecento attivisti ha preso d'assalto le Officine Grandi Riparazioni a Torino dove è in corso l'evento che vedrà ospiti il patron di Amazon Jeff Bezos e Ursula von der Leyen ... Riporta today.it

Assalto alle Ogr di Torino durante corteo pro Palestina: devastazioni all’Italian Tech Week - Durante il corteo pro Palestina oltre 15mila manifestanti hanno preso d’assalto le Ogr di Torino, sede dell’Italian Tech Week con Jeff Bezos, Elkann e Von der Leyen. Scrive mentelocale.it