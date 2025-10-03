Manifestazioni pro Gaza Piantedosi avverte | da Cgil c’è appello a rivolta sociale

Da Milano a Palermo, in tutta Italia oggi hanno sventolato le bandiere della Palestina. "Siamo la flotta di terra", "Stop al Genocidio" e "Palestina libera dal fiume fino al mare", sono stati gli slogan principali di queste manifestazioni. Una contestazione enorme, con maree umane che hanno invaso strade, piazze e tangenziali al grido di "blocchiamo tutto". Secondo la Cgil, i presenti sarebbero stati un milione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manifestazioni pro Gaza, Piantedosi avverte: “da Cgil c’è appello a rivolta sociale”

