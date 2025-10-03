Manifestazioni pro Gaza oggi in tutta Italia | i cortei e i blocchi

Proseguono oggi le manifestazioni pro Gaza in tutta Italia, in concomitanza con lo sciopero generale indetto da Usb, Cgil, Cub e Sgb e che coinvolge settori pubblici e privati. In numerose città si registrano cortei, blocchi stradali legati alla protesta contro il blocco di Israele alla missione della Global Sumud Flotilla. (Credits foto: Atomheartmagazine.com) Indice. Milano: corteo e blocco della tangenziale Est. Venezia: striscione “Free Gaza” sul Garage comunale. Torino: tentativo verso OGR durante la Tech Week. Bologna: adesione massiccia e A14 chiusa. Roma: “Siamo 300mila”, Landini in piazza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Manifestazioni pro Gaza oggi in tutta Italia: i cortei e i blocchi

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

