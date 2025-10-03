Manifestazioni pro Gaza oggi in tutta Italia i cortei da Torino a Roma FOTO
Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell'azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati. A Milano i manifestanti hanno bloccato la tangenziale Est: sassi contro la Polizia.
Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele
Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"
Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi
"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F
Local Team. . LIVE Sciopero per la Flotilla e per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video
Sciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Bologna: scontri tra manifestanti e polizia
Corteo pro Gaza a Roma, Elly Schlein grida "Free free Palestine" nel corteo - Si è tenuto a Roma, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla, una grande manifestazione per la Palestina.