Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati. A Milano i manifestanti hanno bloccato la tangenziale Est: sassi contro la Polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Manifestazioni pro Gaza oggi in tutta Italia, i cortei da Torino a Roma. FOTO