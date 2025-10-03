Manifestazioni pro Gaza oggi in tutta Italia i cortei da Torino a Roma FOTO

Tg24.sky.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb),  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati. A Milano i manifestanti hanno bloccato la tangenziale Est: sassi contro la Polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

manifestazioni pro gaza oggi in tutta italia i cortei da torino a roma foto

© Tg24.sky.it - Manifestazioni pro Gaza oggi in tutta Italia, i cortei da Torino a Roma. FOTO

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi

manifestazioni pro gaza oggiSciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Bologna: scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Bologna: scontri tra manifestanti e polizia ... Secondo tg24.sky.it

manifestazioni pro gaza oggiCorteo pro Gaza a Roma, Elly Schlein grida "Free free Palestine" nel corteo - Si è tenuto a Roma, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla, una grande manifestazione per la Palestina. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazioni Pro Gaza Oggi