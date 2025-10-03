Manifestazioni pro-Gaza | bloccate la tangenziale a Milano e l’autostrada a Roma

Le prime tensioni si sono già registrate a Napoli e Roma. Nel primo caso, i contestatori sono riusciti a superare il blocco delle forze dell'ordine e continuare con il corteo. Nella Capitale, invece, alcuni studenti hanno lanciato uova contro le camionette della polizia davanti al ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manifestazioni pro-Gaza: bloccate la tangenziale a Milano e l’autostrada a Roma

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi

“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X

Local Team. . LIVE Sciopero per la Flotilla e per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. iltempo.it scrive

Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Scrive ansa.it