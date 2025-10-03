Manifestazioni Pro Gaza a Torino | proteste in stazione

Manifestazioni pro Gaza in corso a Torino: proteste in stazione Porta Nuova e raduni a Brandizzo, davanti agli stabilimenti di Amazon. Bloccati i camion per la consegna dei pacchi in occasione dell'arrivo di Bezos per Italian Tech Week. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

manifestazioni pro gaza torinoProteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ... Scrive torino.corriere.it

manifestazioni pro gaza torinoUltime notizie/ Ultim’ora oggi, manifestazioni Pro Pal: migliaia in piazza, caos in tutta Italia - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella giornata di ieri si sono tenute numerose manifestazioni Pro Pal in tutta Italia, non sono mancati i disagi ... Come scrive ilsussidiario.net

