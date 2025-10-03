Manifestazioni per Gaza Ieri sera flash mob davanti all’ospedale del Valdarno
Arezzo, 03 ottobre 2025 – Ieri sera, davanti all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, si è svolto il flash mob nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete degli operatori sanitari #DigiunoGaza. All’iniziativa hanno partecipato centinaia di persone, e anche alcuni sindaci e amministratori del Valdarno. Tutti hanno acceso simbolicamente torce, lampade e la luce dei cellulari. Un gesto semplice, pensato per ricordare le oltre 60.000 vittime palestinesi degli ultimi due anni, tra cui 1.677 operatori sanitari. I loro nomi sono stati letti pubblicamente durante il flash mob. 🔗 Leggi su Lanazione.it
