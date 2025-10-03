Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre | percorso e orario
Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025, con concentramento a Porta San Paolo dalle 14:30 e corteo diretto a Piazza San Giovanni. L’iniziativa è stata promossa da associazioni palestinesi presenti in Italia e sostenuta dai sindacati di base e dai collettivi studenteschi. La Questura di Roma stima la presenza di circa 20mila partecipanti, ma non si esclude un’affluenza ben più ampia. La mobilitazione arriva in un momento delicato sul piano internazionale, segnato dall’evoluzione della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, vicina alle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - palestina
"La musica contro il silenzio": in piazza Bologni manifestazione e concerto per la Palestina
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
la Repubblica. . Nuova manifestazione della rete per la Palestina di Napoli in sostegno della Global Sumud Flotilla. I manifestanti, circa duemila, bloccano l'ingresso dell'autostrada, qualche momento di tensione con gli agenti in assetto antisommossa. Di Paol Vai su Facebook
Manifestazione Pro Palestina, in diecimila a Mestre. Un corteo per dire no alla guerra e allo sterminio della popolazione di Gaza. #ioseguotgr #Mestre #Venezia #ProPalestina #manifestazione - X Vai su X
Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre: percorso e orario - Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. Scrive funweek.it
Manifestazione Pro Palestina a Roma: in piazza per Gaza. Il percorso del corteo - Il percorso toccherà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, ... Riporta mentelocale.it