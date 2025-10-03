Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre | percorso e orario

Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025, con concentramento a Porta San Paolo dalle 14:30 e corteo diretto a Piazza San Giovanni. L’iniziativa è stata promossa da associazioni palestinesi presenti in Italia e sostenuta dai sindacati di base e dai collettivi studenteschi. La Questura di Roma stima la presenza di circa 20mila partecipanti, ma non si esclude un’affluenza ben più ampia. La mobilitazione arriva in un momento delicato sul piano internazionale, segnato dall’evoluzione della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, vicina alle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Funweek.it

