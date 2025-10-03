Manifestazione pro Gaza a Roma la Polizia schierata davanti al Ministero delle Infrastrutture – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla, una grande manifestazione per la Palestina. Il corteo è partito da piazza Vittorio per poi arrivare a viale di Castro Pretorio, deciso a passare sotto il Ministero delle Infrastrutture, a Porta Pia. Per l'occasione la Polizia si è schierata con celerini e camionette per prevenire problemi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
