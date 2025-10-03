Manifestazione Pro Gaza a Catania | scontri alla stazione

Momenti di tensione e vera e propria colluttazione alla stazione centrale di Catania. Circa 200 manifestanti, in piazza in occasione dello sciopero generale indetto per Gaza e la Flotilla, hanno forzato il blocco imposto dalla polizia. Agli scontri hanno preso parte diversi giovani, alcuni con la bandiera della Palestina, che si sono scagliati contro lo schieramento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

