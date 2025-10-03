Manifestazione Pro Gaza a Catania | scontri alla stazione
Momenti di tensione e vera e propria colluttazione alla stazione centrale di Catania. Circa 200 manifestanti, in piazza in occasione dello sciopero generale indetto per Gaza e la Flotilla, hanno forzato il blocco imposto dalla polizia. Agli scontri hanno preso parte diversi giovani, alcuni con la bandiera della Palestina, che si sono scagliati contro lo schieramento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
La maxi manifestazione per Gaza a Pisa: bloccata la Fipili, occupati la Normale e il rettorato - X Vai su X
Pesaro: la manifestazione per Gaza e Flotillia vista dall’alto Stefano Bargnesi - facebook.com Vai su Facebook
Anche Catania e Palermo in piazza per Gaza: stop a scuole, sanità e trasporti - Domani, venerdì 3 ottobre, la Sicilia si unirà al resto del Paese nello sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e Cobas. Secondo catania.liveuniversity.it
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Riporta ilmessaggero.it