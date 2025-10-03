Manifestazione nazionale per Gaza a Roma il 4 ottobre | orari e percorso del corteo tutte le strade chiuse
La manifestazione nazionale per Gaza, organizzata dalle associazioni palestinesi in Italia, si terrà a Roma sabato 4 ottobre. Partenza fissata da Porta San Paolo alle 14.30 e arrivo a piazza di San Giovanni in Laterano. Ecco il percorso del corteo e quali sono i bus deviati nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
